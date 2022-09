Need for Speed Unbound: i test stanno per iniziare, uscita vicina

Arrivano altre notizie su Need for Speed Unbound, nonostante il gioco non sia ancora stato annunciato in maniera ufficiale da Electronic Arts, con la possibilità che i test siano in partenza a ottobre, secondo quanto riferito dal solito giornalista Tom Henderson.

La fonte in questione riferisce anche una data precisa per questa fase del gioco: Need for Speed Unbound inizierà i playtest interni il 13 ottobre 2022, una mossa che solitamente precede di non molto l'uscita del gioco, almeno per quanto riguarda un titolo dalla struttura relativamente semplice.

Need for Speed Heat, nell'immagine, è il più recente capitolo uscito della serie

Questi test sarebbero condotti da utenti scelti su invito, incaricati da EA per un controllo qualità finale prima del lancio.

Secondo quanto riferito in questi giorni, Need for Speed Unbound sarebbe il nuovo capitolo della serie EA in arrivo già il 2 dicembre 2022, che dovrebbe essere presentato nei prossimi giorni. Sempre secondo Henderson, che a quanto pare conosce alcune persone molto vicine al progetto, l'annuncio con trailer di presentazione sarebbe previsto entro le prime due settimane di ottobre, dunque questione di giorni a questo punto.

Non ci sono molte informazioni precise sul gioco, tranne il fatto che sembra essere un capitolo piuttosto improntato sul multiplayer e innesti in grado di creare una community come i "meetup" tra giocatori, oltre ad ambientazioni inedite.