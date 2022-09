Stadia: la lista dei giochi che potrebbero sparire per sempre con la chiusura del servizio

Stadia chiuderà a gennaio 2023 e già ora non è più possibile acquistare nuovi giochi. In tutto questo c'è un problema (tra i vari): alcuni giochi esclusivi saranno persi per sempre, a meno che non vengano convertiti per altre piattaforme. Vediamo la lista dei giochi che potrebbero sparire:

PixelJunk Raiders

Pac-Man Mega Tunnel Battle

Hello Engineer

Outcasters

GYLT

PixelJunk Raiders, della nota saga PixelJunk, è un gioco roguelike che sfrutta una feature di Stadia per accedere al gioco tramite gli screenshot di altri giocatori.

Pac-Man Mega Tunnel Battle è un battle royale a tema Pac-Man per 64 giocatori, con invasioni e potenziamenti. Sulla falsariga di questo gioco è stato creato Super Bomberman R, inizialmente un'esclusiva di Stadia poi convertito anche per PC e console.

Hello Engineer è uno spinoff della serie Hello Neighbor nel quale il giocatore deve costruire una macchina da corsa.

Outcasters è invece un party game con visuale dall'alto nel quale i giocatori devono combattere tra loro per eliminarsi da varie arene. Probabilmente Google sperava che avrebbe avuto un successo simile a Fall Guy.

GYLT è stato invece il primo gioco esclusivo della piattaforma, un'avventura in terza persona dal taglio horror sviluppata da Tequila Works, autori di Rime, The Sexy Brutale e Deadlight.

In media non parliamo di capolavori incensati da critica e pubblico, ma non è mai un bene quando videogiochi vanno perduti. Dovremo vedere se sarà mai possibile accedervi in altro modo, magari tramite qualche progetto di conservazione amatoriale o tramite conversioni ufficiali degli sviluppatori.

Rimanendo in argomento, Google non avrebbe avvertito nemmeno gli sviluppatori al lavoro sui giochi della chiusura dei server di Stadia.