Stadia: Google non avrebbe avvertito nemmeno gli sviluppatori al lavoro sui giochi, per un report

Come oramai saprete, Google Stadia chiuderà presto. Nel frattempo, come è ovvio, Google ha chiuso anche lo Stadia Store e i giocatori non possono più comprare videogame ed espansioni. Il problema è che, secondo un report, gli sviluppatori non erano stati avvertiti di quanto stava accadendo e questo potrebbe essere un grande problema.

Come potete vedere poco sotto, in una serie di tweet Ryan Brown - game news curator - ha spiegato che Google non ha segnalato in alcun modo agli sviluppatori la chiusura di Stadia. Molti sviluppatori stanno anche lavorando attivamente su giochi che sarebbero arrivati su Stadia e alcuni potrebbero aver fatto conto sui guadagni di tali pubblicazioni, secondo Brown.

A questo si aggiunge il fatto che la chiusura dello Store e lo spegnimento dei server significa anche che una serie di giochi esclusivi di Stadia andranno perduti per sempre, visto che non possono essere giocati se non in cloud. Brown critica appunto il nullo interesse di Google Stadia per la preservazione e critica l'annuncio improvviso.

La questione è seria e siamo certi che molti sviluppatori non avranno preso bene l'annuncio della chiusura di Stadia, considerando il tempo investito sullo sviluppo di giochi in uscita.

Per i dettagli sulla data di chiusura e sui rimborsi di Google Stadia, potete leggere la nostra notizia dedicata.