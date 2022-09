Sonic Frontiers: preordine Amazon in sconto per Xbox, PlayStation e Switch

Tramite Amazon potete eseguire il preordine a prezzo scontato di Sonic Frontiers per Nintendo Switch, PS4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X. Lo sconto è di 10€, ovvero del 17%. Il gioco sarà disponibile dall'8 novembre 2022. Il prezzo pieno per Sonic Frontiers è 59.99€. Il preordine è a prezzo minimo garantito, ovvero nel caso nel quale il prezzo cali ancora, la cifra più bassa sarà applicata al vostro ordine. Il pagamento avviene solo al momento della spedizione e potete annullare l'ordine senza costi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Sonic Frontiers ci porta in un nuovo mondo 3D nel quale il riccio blu deve esplorare una serie di ambienti, combattere contro creature robotiche usando varie combinazioni di poteri e risolvere piccoli puzzle.

Sonic Frontiers

