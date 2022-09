Dragon Age Dreadwolf non richiede di aver giocato i precedenti, ma soddisferà i vecchi fan

In un nuovo post sul blog dedicato allo sviluppo di Dragon Age Dreadwolf, BioWare ha rivelato che l'attesissimo gioco fantasy è stato concepito per attrarre sia i fan di vecchi data che i nuovi arrivati. Non sarà infatti necessario aver giocato i precedenti per godersi questa nuova avventura.

Sylvia Feketekuty, una scrittrice senior che sta lavorando al progetto, ha commentato: "Con Dragon Age: Dreadwolf abbiamo cercato un equilibrio tra il fornire risposte alle domande più vecchie per i fan veterani e il creare un gioco che possa appassionare anche i nuovi giocatori, o chi ha giocato solo a [Inquisition] anni fa".

Ryan Cormier di BioWare ha aggiunto che "si tratta di un pubblico vario, e lo sviluppo di Dreadwolf ha incluso conversazioni su come il team possa contemporaneamente premiare i nostri fan di vecchia data e accoglierne di nuovi".

Il logo ufficiale di Dragon Age Deadwolf

Dragon Age Dreadwolf punta quindi ad accogliere più giocatori possibili, come è naturale per un progetto di alto livello. Sarà pubblicato in una data ancora da definire su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il progetto è in sviluppo da tempo ma le informazioni sono limitate.

Ricordiamo infine che vi è in sviluppo Dragon Age: Absolution, una nuova serie di Netflix.