Wild Hearts non arriverà su PS4 e Xbox One: Koei Tecmo spiega perché

Come sapete Electronic Arts e Koei Tecmo hanno svelato da poco un nuovo gioco: Wild Hearts, per PC, PS5 e Xbox Series X|S. Il gioco non arriverà quindi su PS4 e Xbox One. Il motivo? Koei Tecmo spiega che il team vuole sfruttare al massimo le nuove console.

Parlando con IGN USA, Kotaro Hirata e Takuto Edagawa di Koei Tecmo hanno rivelato che il team sta "abbracciando la sfida della nuova tecnologia" e ritiene che il mondo che ha costruito sia stato realizzato al meglio massimizzando le capacità del nuovo hardware.

Precisamente viene detto: "Crediamo che la fantastica e unica visione del mondo ispirata al Giappone feudale sia uno degli aspetti chiave di Wild Hearts. Per rendere il mondo più avvincente, abbiamo ritenuto necessario massimizzare le prestazioni delle piattaforme attuali. In particolare, abbiamo migliorato l'atmosfera incorporando una luce indiretta più accurata e aumentando la densità inserendo nel gioco campi, kemono e oggetti a risoluzione più elevata. Con Wild Hearts abbiamo accettato la sfida di utilizzare nuove tecnologie. Ci auguriamo che i giocatori utilizzino Karakuri per muoversi liberamente nel mondo colorato ed esteso che abbiamo creato."

Wild Hearts è un gioco d'azione in stile Monster Hunter giocabile in single player oppure in cooperativa. Una caratteristica unica è la possibilità di costruire rapidamente delle strutture o dei macchinari per ottere un vantaggio contro i mostri o per attaccarli. Si potranno poi usare varie armi come katane, ombrelli da combattimento e non solo.

Vi ricordiamo che la data di uscita di Wild Hearts è il 17 febbraio 2022.