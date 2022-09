Wild Hearts: trailer d'esordio e data di uscita per il gioco di Omega Force

Wild Hearts, il nuovo titolo sviluppato da Omega Force e prodotto da Electronic Arts, è stato presentato con uno spettacolare trailer d'esordio, che ha rivelato anche la data di uscita su PC, PS5 e Xbox Series X|S: il gioco sarà disponibile dal 17 febbraio 2023.

Annunciato alcuni giorni fa, Wild Hearts si presenta come un hunting game alla Monster Hunter, caratterizzato da spedizioni che sarà possibile affrontare in solitaria oppure in cooperativa per tre partecipanti, sfruttando diversi elementi inediti.

Nel video si notano infatti alcuni dispositivi che i personaggi possono costruire al volo, immaginiamo sfruttando le risorse accumulate, e che fungono da importante supporto durante le battaglie, sfiancando i mostri o ancorandoli al terreno.

Insomma, l'esperienza sembra davvero interessante e siamo curiosi di vedere i ragazzi di Omega Force alle prese con una produzione diversa dai soliti Musou, peraltro nell'ambito di una collaborazione inedita con Electronic Arts. Un nuovo trailer esteso verrà pubblicato il 5 ottobre.