The Chant, trailer con i primi riconoscimenti della stampa per l'horror di Prime Matter

The Chant, l'affascinante horror game sviluppato da Prime Matter, si presenta con un trailer che raccoglie i primi riconoscimenti della stampa internazionale, decisamente positivi.

Come ricorderete, abbiamo provato The Chant nell'ambito della Gamescom 2022 e siamo rimasti piacevolmente colpiti dalla storia e dall'ambientazione del gioco, nonché dall'originale approccio new age scelto dagli autori.

La trama racconta di un ritiro spirituale in quel di Glory Island che per qualche motivo risveglia The Gloom, una "dimensione psichedelica del terrore che si nutre di energia negativa" e che dovremo affrontare nei panni di Jess, la protagonista dell'avventura.

"È stato stimolante ascoltare le impressioni delle persone dopo aver giocato a The Chant", ha dichiarato il creative director Mike Skupa. "Vedere i fan del genere fare riferimento a ispirazioni dai classici titoli survival horror ci ricorda perché abbiamo creato questo gioco."