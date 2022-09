PlayStation Plus, un leak rivela i giochi gratis PS5 e PS4 di ottobre 2022

Si è fatto attendere più del previsto, ma alla fine è arrivato il leak di billbil-kun che rivela in lieve anticipo i giochi gratis per PS5 e PS4 che saranno disponibili per gli abbonati a PlayStation Plus nel mese di ottobre 2022. Stando al leaker si tratta di:

Hot Wheels Unleashed

Injustice 2

In attesa di riscontri ufficiali, possiamo immaginare che Hot Wheels Unleashed potrà essere scaricato sia nella versione PS5 che nella versione PS4, mentre per quanto concerne il picchiaduro Injustice 2 è disponibile un'unica versione per PS4.

Si tratta di due titoli interessanti e senz'altro validi, sebbene meno eclatanti rispetto alla line-up che ha accompagnato il debutto dei nuovi livelli di abbonamento. Insomma, sembra che Sony abbia un po' tirato i remi in barca dopo i grossi annunci di qualche mese fa, utili a far aumentare la base d'utenza del servizio.

Sviluppato da Milestone, Hot Wheels Unleashed è un gioco di guida arcade dedicato alle celebri automobiline di metallo da collezione, che potremo pilotare all'interno di gare mozzafiato e circuiti decisamente originali, fra salti e acrobazie.

Injustice 2 è invece l'ultimo episodio della serie di picchiaduro a incontri sviluppata da NetherRealm Studios, gli autori di Mortal Kombat, in cui gli eroi DC si affrontano in un futuro alternativo in cui Superman è impazzito a causa dell'uccisione di Lois Lane da parte del Joker.

Aggiornamento

Anche stavolta il leak si è rivelato attendibile, come dimostra l'annuncio ufficiale dei giochi PlayStation Plus di ottobre 2022. A mancare all'elenco era giusto il terzo titolo, Superhot.