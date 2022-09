Wild Hearts è il nuovo gioco EA e Koei Tecmo, data della presentazione svelata

Con una collaborazione piuttosto inaspettata, Electronic Arts e Omega Force, il team interno a Koei Tecmo, hanno recentemente annunciato un nuovo gioco in sviluppo in collaborazione, che scopriamo oggi essere Wild Hearts, con tanto di data fissata per la presentazione che avverrà presumibilmente attraverso un primo trailer.

Anzi, c'è già lo streaming fissato precisamente per il 28 settembre alle ore 16:00 italiane, dunque mercoledì sapremo finalmente di cosa si tratta.

Per il momento, sappiamo che EA e Koei Tecmo collaborano a un nuovo gioco ambientato nel Giappone feudale e ora abbiamo scoperto che questo gioco si intitola Wild Hearts.

Il titolo è pubblicato dall'etichetta EA Originals, che solitamente viene utilizzata per progetti indie di dimensioni minori ma che in questo caso riguarderà invece una "vera e esperienza tripla A" in base a come è stata presentata da publisher e team.

Il gioco viene inoltre definito "un grande gioco di caccia", cosa che sembra trovare conferma nell'illustrazione utilizzata per presentare il titolo, visibile in questa pagina e caratterizzata da una sorta di lupo decisamente aggressivo. Il team di sviluppo incaricato è Omega Force, specializzato soprattutto su action in stile musou, dunque l'idea è che possa trattarsi di un titolo caratterizzato da una struttura simile, ma attendiamo comunque la presentazione ufficiale prevista per questa settimana.