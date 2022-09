Xbox Game Pass: Paramount+ gratis potrebbe essere un nuovo Perk per gli abbonati

Secondo quanto riferito dall'account Twitter "Aggiornamenti Lumia", diventato ormai una fonte alquanto affidabile anche per quanto concerne Xbox, sembra che Paramount+ possa entrare a far parte presto dei Perk previsti per gli abbonati a Xbox Game Pass.

Xbox Game Pass offre regolarmente alcuni bonus per gli abbonati chiamati "Perk", ovvero vantaggi che vanno ad aggiungersi a quelli già previsti all'interno dell'abbonamento, disponibili per periodi di tempo limitati e in precedenza abbiamo visto iniziative proprio riferite ad altre sottoscrizioni video, come Disney+.



Si tratta di bonus a tempo limitato, che valgono magari per un mese di abbonamento o poco più, ma trattandosi comunque di aggiunte gratuite sono comunque decisamente vantaggiose per gli abbonati. Considerando che Paramount+ è stato lanciato da poco ed è disponibile proprio da pochi giorni anche in Italia, è possibile che Microsoft abbia stipulato un accordo per offrire un'iniziativa simile su Xbox Game Pass.

Non ci sono altri dettagli, ma potrebbe trattarsi di un periodo di abbonamento gratuito più esteso della prova standard, che potrebbe consentire di testare a dovere il nuovo servizio video su abbonamento, in attesa di eventuali conferme da parte di Microsoft.