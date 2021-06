Xbox Game Pass regala 30 giorni di prova a Disney+ attraverso i perk

Xbox Game Pass non solo è un abbonamento che consente di accedere senza costi aggiuntivi a centinaia di giochi differenti, ma dà la possibilità di avere l'accesso a sconti e promozioni esclusive. A partire da oggi e fino al 30 settembre 2021, per esempio, è possibile riscattare 30 giorni di prova a Disney+ attraverso i perk di Xbox Game Pass. Questa promozione, valida per i nuovi abbonati al servizio di streaming, consente di vedere serie come Loki e gli altri film Marvel per 30 giorni senza spese aggiuntive.

Grazie a questa promozione tutti i membri Ultimate possono guardare a partire da domani l'atteso ritorno del Dio dell'inganno sul piccolo schermo. I 30 giorni di prova, infatti, consentono di accedere illimitatamente a tutto il catalogo Disney+. In altre parole ai film Marvel, Disney, Star Wars, Pixar e tutto quello che questo agglomerato dell'intrattenimento può offrire.

Loki è l'ultima serie esclusiva di Disney+

L'unico limite è che i vecchi abbonati o coloro che hanno già fatto un mese prova non possono riscattare la nuova offerta. Si può riscattare il perk sia attraverso Xbox, sia attraverso l'app Xbox Game Pass su PC o dispositivi mobile. L'abbonamento Disney+ da registrare, poi, sarà utilizzabili da qualunque dispositivo, non sarà limitato all'ecosistema Xbox.

Una volta ottenuto, ricordatevi di riscattare il codice entro il 30 ottobre 2021.