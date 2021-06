Valve parlerà della Steam Next Fest al PC Gaming Show, non di nuovo hardware o di giochi

Valve parlerà della prossima Steam Next Fest al messaggio inviato al PC Gaming Show. Quindi niente annunci di nuovo hardware o di nuovi giochi... non sperate nell'improvvisa apparizione di Half-Life 3. I videogiocatori ci avevano sperato dopo che ieri la testata PC Gamer aveva anticipato la presenza della compagnia di Gabe Newell all'evento, ma oggi, viste le numerose speculazioni in merito, è tornata sull'argomento per specificare i contenuti dell'intervento.

Le Steam Next Fest sono degli eventi organizzati molto bene in cui sviluppatori e giocatori s'incontrano. I primi pubblicano le demo dei loro giochi su Steam e organizzano streaming per presentarli, i secondi ci giocano e lasciano commenti, indirizzando in alcuni casi lo sviluppo. Ci sarà quindi molto da vedere e da giocare.

Il successo delle edizioni precedenti, ha convinto Valve a riproporre più volte questi eventi, che hanno ottenuto consensi crescenti, inevitabili in un'epoca in cui poter provare i giochi in anticipo è diventato sempre più raro.

Il PC Gaming Show andrà in onda il 13 giugno alle ore 20:00, con annunci a raffica relativi al mondo PC.