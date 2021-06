Ratchet & Clank: Rift Apart la nuova generazione batte finalmente un colpo?

L'arrivo della generazione di PS5 e Xbox Series X|S è stato sicuramente molto particolare. È vero che ogni generazione ha delle peculiarità, ma in questo caso, tra pandemia e reperibilità dei pezzi, sono passati più di sei mesi dal lancio e ancora si fa fatica a capire che queste due (tre?) console sono arrivate nei negozi. Ratchet & Clank: Rift Apart è forse il primo esempio di come queste console possano dare di più. E ne vogliamo ancora.

Si tratta della prima generazione fluida. Un fattore che da un lato ha reso il passaggio da un sistema all'altro meno traumatico del solito. Grazie allo Smart Delivery di Xbox praticamente non dovrete fare nulla per effettuare l'upgrade dei vostri giochi e delle vostre partite. Una filosofia che Sony sembra aver abbracciato in maniera un po' titubante, per poi rendersi conto nelle ultime settimane che è la la scelta più logica e soprattutto economicamente sostenibile.

Da un punto di vista un po' egoistico, però, coloro che hanno speso diverse centinaia di euro per comprare le nuove console adesso si stanno chiedendo: "ok, ma noi?". Perchè è vero che giocare a millemila FPS a Dirt 5 è molto bello, che Demon's Souls è graficamente notevole e le vibrazioni di ASTRO's Playroom sono geniali, ma è forse un po' poco per potersi dire soddisfatti di questo inizio di generazione.

Dove sono i teraflops che hanno tenuto banco l'anno scorso? Dove sono le RDNA? Dove sono gli SSD? Dove sono il cavallo e il cavaliere, i verdi campi soleggiati e tutto il resto?

Ratchet & Clank: Rift Apart sarà il gioco che sarà ricordato per aver iniziato la nuova generazione?

Per ora di tutto questo si è visto molto poco. Gli sviluppatori di tutto il mondo hanno tutte le giustificazioni di questo mondo, ma adesso è il momento di spiegare perchè queste console sono così eccezionali come ci hanno sempre detto.

Ecco quindi che l'arrivo ufficiale di FidelityFX Super Resolution e dell'E3 2021 deve segnare uno spartiacque tecnico e concettuale per i giochi in arrivo nei prossimi mesi. Vogliamo che Ratchet & Clank: Rift Apart non sia un unicum, ma diventi lo standard. Sia il Gears of War di questa generazione, ovvero quel gioco spaccamascella che ha mostrato chiaramente a tutti che è possibile fare meglio, molto meglio.

Quindi benvenuto Ratchet & Clank: Rift Apart, la nostra recensione dice che non hai assolutamente disatteso le aspettative. Speriamo tu venga ricordato come il vero inizio di questa generazione di console.