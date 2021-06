Humble Bundle offre Guilty Gear Xrd Rev 2, Guilty Gear X2 e altri 6 giochi a poco più di 8 euro

In occasione dell'uscita delle recensioni di Guilty Gear -Strive-, Humble Bundle ha pensato di organizzare un interessantissimo pacchetto che include 8 dei capitoli più amati della serie, come Guilty Gear XRD -REVELATOR- DELUXE, Guilty Gear Xrd REV 2 Upgrade e Guilty Gear XX ACCENT CORE PLUS R a poco più di 8 euro.

A questo indirizzo potrete scoprire il nuovo Guilty Gear Bundle.

Tutti i giochi sono in versione PC e riscattabili attraverso Steam. Al momento per ottenere il bundle completo occorre spendere almeno 8,18 euro, ma con questa cifra irrisoria si potranno portare a casa giochi per il valore di 138,96 euro. Ovviamente sarà possibile spendere qualcosina di più, ricordandovi che Humble Bundle versa parte del ricavato ad associazioni che fanno beneficienza. Per il momento ha raccolto più di 18 mila euro.

I giochi contenuti nel Guilty Gear Bundle sono:

GUILTY GEAR Xrd -REVELATOR- Deluxe Edition

GUILTY GEAR Xrd REV 2 Upgrade

GUILTY GEAR Xrd -SIGN- Big Blast Bundle

GUILTY GEAR XX ΛCORE CORE PLUS R

GUILTY GEAR

GUILTY GEAR 2 -OVERTURE-

Guilty Gear X2 #Reload

Guilty Gear Isuka

Con solo 1 euro si potrà ottenere Guilty Gear X2 #Reload e Guilty Gear Isuka, mentre con 5 euro GUILTY GEAR XX ΛCORE CORE PLUS R, GUILTY GEAR, GUILTY GEAR 2 -OVERTURE-, Guilty Gear X2 #Reload e Guilty Gear Isuka.

Per chi non lo sapesse, Guilty Gear è una delle serie di picchiaduro bidimensionali di matrice orientale più apprezzate dagli appassionati.