Playdate, le prenotazioni partono a luglio, presentati i giochi

In un lungo video stile Nintendo Direct, Panic ha annunciato che Playdate, la console portatile gialla con la manovella, sarà prenotabile a partire da luglio 2021, ossia il mese prossimo, per 179 dollari. Contestualmente sono stati mostrati anche alcuni giochi.

La data precisa dell'inizio delle prenotazioni non è stata annunciata, ma Panic ha promesso che ci sarà almeno una settimana di preavviso.

Guardando il video scoprirete anche il Playdate Stereo Dock, il primo accessorio della console, nient'altro che uno speaker stereo Bluetooth dal design molto stiloso, di cui però non sono stati resi noti disponibilità e prezzo.

Svelati anche 21 dei 24 giochi che comporranno la prima stagione di Playdate e che saranno inclusi nel prezzo della console:

Crankin's Time Travel Adventure

Battleship Godios

Boogie Loops

Casual Birder

DemonQuest 85

Echoic Memory

Executive Golf DX

Flipper Lifter

Forrest Byrnes: Up in Smoke

Hyper Meteor

Lost Your Marbles

Omaze

Pick Pack Pup

Questy Chess

Ratcheteer

Sasquatchers

Snak

Spellcorked!

Zipper

Saturday Edition

Whitewater Wipeout

Playdate, la console con la manovella

La particolarità della line up di Playdate sta nel fatto che tutti i titoli sfrutteranno la manovella in qualche modo.

I possessori di Playdate riceveranno due giochi a settimana per dodici settimane (non aspettatevi tripla A, ma tanta originalità), più alcune sorprese che saranno svelate con il tempo. Le prime unità dovrebbero essere spedite entro la fine dell'anno. Chi vorrà potrà anche sviluppare dei giochi tramite un editor chiamato Pulp, che sarà utilizzabile direttamente da browser e non richiederà di saper programmare.