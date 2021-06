Kingdom Come: Deliverance, il seguito potrebbe essere presto annunciato

Alcuni indizi puntano a un annuncio imminente del seguito di Kingdom Come: Deliverance, uno dei giochi di ruolo più significativi della passata generazione (sicuramente il più originale), per quanto abbia avuto qualche problema al lancio, soprattutto su console.

Quali sono questi indizi? Il primo è il canale Twitch dell'editore Koch Media che, in attesa di trasmettere l'evento di presentazione dell'11 giugno 2021, legato alla Summer Game Fest e all'E3 2021, mostra una stanza con dentro una corona, una mazza e una bara. Potete vedere lo streaming anche sul sito ufficiale dell'evento.

Il secondo indizio è un tweet di Sir Tobi, il PR Manager di Warhorse Studios, la software house di Kingdom Come Deliverance, in cui si legge: "Dannazione... questa sarà una settimana piena"; seguito da un altro tweet con un meme che è ancora più esplicativo. I protagonisti ne sono Anakin Skywalker e Padmé Amidala. Il giovane Jedi dice: "Sto aspettando l'E3", la principessa lo prende in giro affermando: "Con un nuovo gioco di Warhorse!" Anakin si fa serio e non risponde, al che Padmé gli chiede incredula: "Con un nuovo gioco di Warhorse?"

Il terzo indizio riguarda l'account twitter ufficiale di Warhorse, che si è messo a dare Like a chiunque chieda un seguito di Kingdom Come: Deliverance.