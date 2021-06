E3 2021: tutti gli appuntamenti dal 12 al 15 giugno in una comoda infografica

Tutti gli appuntamenti dell'E3 2021 in un'unica immagine

Per semplificare la fruizione della nuova fiera in formato digitale, l'ESA ha deciso di creare una una comoda infografica con tutti gli appuntamenti dell'E3 2021. In questo modo sarà più semplice ricordare tutto quello che succederà dal 12 al 15 giugno 2021 e che potrete seguire, ovviamente, su Multiplayer.it.

In questo speciale dell'E3 2021 con tutte le conferenze e gli eventi abbiamo parlato in maniera estensiva di tutto quello che avverrà nei prossimi giorni, ma questa immagine può essere sicuramente più comoda per avere tutto sotto controllo.

Ancora più semplice, però, sarà il collegarsi al nostro sito o al nostro canale Twitch la mattina e seguire le lunghe maratone che stiamo organizzando. In questo modo non dovrete ricordarvi gli orari, basterà avere pazienza e vedrete che copriremo davvero tutto!

L'unica cosa da segnalare dell'infografica è che ha tutti gli orari settati sulla costa del Pacifico, che si trova 9 ore dopo di noi. In altre parole, la conferenza di Ubisoft sarà sabato 12 alle 21 (12am+9), quella Xbox e Bethesda alle 19 (10am+9) del 13 giugno e quella Nintendo alle 18 (9am+9) del 15 giugno. Basta, quindi, aggiungere un 9 all'orario riportato nell'immagine e il gioco è fatto.

Quali sono gli appuntamenti che attendete di più?