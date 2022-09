E3 2023 annunciato con date ufficiali, ritornerà a giugno

Sperando che questa volta vada tutto bene, l'Entertainment Software Association ha annunciato le date ufficiali dell'E3 2023, che dovrebbe tenersi dall'11 al 16 giugno 2023, tornando dunque nel periodo classico della celebre fiera americana.

In base a quanto riferito, l'evento sarà suddiviso in due parti, con giorni dedicati agli addetti ai lavori dell'industria videoludica e altri solo per il pubblico, più o meno secondo l'organizzazione standard della fiera.

Il Los Angeles Convention Center, sede dell'E3 2023

Prima dell'apertura della fase fisica dell'E3, i primi giorni saranno dedicati ad eventi e partner digitali, a partire dall'11 giugno, mentre dal 13 giugno inizieranno le fasi della fiera fisica e in presenza.

Dal 13 al 15 giugno saranno i Business Days dell'E3 2023, mentre dal 15 al 16 giugno, in una hall separata, si terranno invece gli eventi dedicati al pubblico, con i visitatori che potranno vedere i vari stand con i prodotti esposti. L'E3 2023 si terrà al Los Angeles Convention Center e verrà organizzata da ReedPop, gruppo specializzato nella gestione di eventi che si è occupato in precedenza anche di PAX, EGX, New York Cimic-Con, celebrazioni su Star Wars e altro.

Ovviamente, tutto questo al netto di possibili stravolgimenti dovuti a emergenze varie, come abbiamo visto in passato, ma intanto è stata pianificata la nuova edizione in maniera più chiara e ben definita, sia come evento digitale che fisico.