Netflix sta costruendo il suo team di sviluppo per i videogiochi

Netflix prosegue nella sua espansione verso il mondo videoludico con la costruzione anche di un team di sviluppo dedicato ai videogiochi: dunque non un'acquisizione di uno studio prestabilito, bensì la fondazione di uno nuovo, con l'obiettivo di riuscire a portare a termine progetti di alto profilo.

Abbiamo visto come già da tempo Netflix si sia lanciata sui videogiochi con l'introduzione di un catalogo di titoli scaricabili gratuitamente dagli abbonati al servizio video, per il momento dedicati alle piattaforme mobile.

Oxenfree II: Lost Signals è il nuovo gioco di Night School Studio, sotto etichetta Netflix

Ha poi avviato anche una campagna di acquisizioni, tra le quali spicca Night School Studio, il team di Oxenfree che sta sviluppando adesso Oxenfree 2: Lost Signal, di recente rimandato al 2023.

Tuttavia, la compagnia ha intenzione anche di creare qualcosa di nuovo e sta costruendo un proprio team di sviluppo con base a Helsinki, in Finlandia, con lo scopo di creare giochi originali di alto profilo, senza pubblicità o acquisti in-app. Curiosamente, queste ultime sono proprie caratteristiche citate come elementi basilari per i nuovi progetti che verranno sviluppati in-house.

Director del nuovo team sarà Marko Lastikka, che ha notevole esperienza nello sviluppo videoludico maturata soprattutto presso Zynga ed Electronic Arts. Per il resto, c'è l'intenzione di ingrandire l'organico assumendo personale altamente specializzato e qualificato per portare avanti i nuovi progetti.

Per quanto riguarda gli altri team, ricordiamo anche l'acquisizione di Boss Fight e di Next Games, ma resta da capire se la strategia preveda un'espansione anche verso PC e console o se i giochi siano destinati a rimanere limitati all'ambito mobile.