Oxenfree II: Lost Signals rinviato, svelato il nuovo periodo d'uscita

L'editore Netflix e lo studio di sviluppo Night School Studio hanno annunciato il rinvio di Oxenfree II: Lost Signals, ceh non uscirà più nel 2022 ma nel 2023. Le piattaforme rimangono le stesse: PC, PS4, PS5 e Nintendo Switch. Purtroppo non è stata fornita una data d'uscita precisa, quindi non è chiaro se potremo giocarci a inizio, a metà o a fine anno.

Il messaggio dell'annuncio fornisce anche delle motivazioni, che sono quelle classiche per occasioni simili. In particolare si parla della volontà di lanciare il miglior gioco che sia possibile, ma pare che ci sia anche dell'altro dietro, come l'aumento dei linguaggi supportati.

Quando Oxenfree II: Lost Signals sarà disponibile, scopriremo se sia valso l'attesa. Intanto possiamo rigiocarci il primo capitolo, che è arrivato su sistemi mobile come parte dell'abbonamento a Netflix. Se non l'avete giocato, fatelo assolutamente perché è un gran bel titolo.

I televisori si accendono e si spengono. Gli aerei perdono traccia dei segnali radar. Le stazioni radio non riescono a proseguire le trasmissioni. Nella piccola città costiera di Camena, onde elettromagnetiche stanno improvvisamente causando interferenze con le apparecchiature elettriche. A malincuore, Riley Poverly torna nella sua città natale per fare luce su questi misteriosi eventi, ma non immagina cosa l'aspetta.

OXENFREE II: Lost Signals è il sorprendente sequel dell'acclamato gioco narrativo di avventura OXENFREE di Night School Studio. Puoi scegliere se giocare a OXENFREE II come se fosse una storia indipendente o se immergerti più a fondo nella trama partendo dal titolo originale. Le tue scelte saranno decisive durante l'intero corso del gioco. Il modo in cui deciderai di affrontare ogni evento cambierà per sempre il tuo destino.