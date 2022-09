GTA 6: la polizia ha confermato che l'hacker del furto di video e dati ha violato la cauzione

La City of London Police ha confermato che il presunto hacker dei video e dei dati di GTA 6 ha violato i termini e le condizioni stabiliti da una precedente cauzione. Stiamo parlando di un ragazzo di diciassette anni di cui le autorità non hanno ancora fatto il nome, ma di cui si conoscono le iniziali A.K., accusato di vari crimini informatici.

Come raccontato dal giornalista Matthew Keys, il ragazzo era stato arrestato a inizio anno per essersi introdotto nei server di Nvidia e Microsoft. Rilasciato su cauzione, c'è ricascato, rubando dati a Rockstar Games e Uber. Come già raccontato, l'hacker fa parte del gruppo Lapsu$.

Del caso si sta interessando anche l'FBI, che però non ha ancora rilasciato dichiarazioni in merito all'arresto. Attualmente A.K. rimane in custodia delle forze dell'ordine, in attesa di processo. Come annunciato dalla City of London Police, il ragazzo è apparso di fronte alla corte di Highbury Corner Youth il 24 settembre 2022, accompagnato dai suoi legali.

Non è ancora chiaro se A.K. sia riuscito poi a vendere il codice sorgente di GTA 5, che aveva messo all'asta prima che la sua identità fosse compromessa. Purtroppo per lui, i suoi attacchi erano pieni di errori, che ne hanno facilitato l'individuazione da parte delle forze dell'ordine.