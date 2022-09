My Dress-Up Darling: cosplay di Marin in costume di buttercupcosplays move il sole e l'altre stelle

Cos'è la vera poesia? Per scoprirlo vi basterà guardare questo cosplay di Marin in costume da bagno, il personaggio della serie giapponese My Dress-Up Darling, realizzato da buttercupcosplays. L'ispirazione dantesca è evidente. A una prima occhiata non è chiarissimo dove sia, ma fidatevi che nello scatto c'è sicuramente una citazione di San Bernardo.

Non sembrano scritti per la cosplayer i versi: "tu se' colei che l'umana natura / nobilitasti sì, che 'l suo Fattore / non disdegnò di farsi sua fattura?" Non sono adattissimi anche quelli successivi? "Nel ventre tuo si raccese l'amore, / per lo cui caldo ne l'etterna pace / così è germinato questo fiore."? Siamo evidentemente di fronte alla descrizione di questa Marin, che con Maria ha solo una lettera di differenza, fatta in tempi non sospetti e piazzata in Paradiso. Quasi una profezia, verrebbe da dire.

In fondo anche noi, di fronte a tanta magnificenza, non possiamo che affermare: "Oh quanto è corto il dire e come fioco / al mio concetto! e questo, a quel ch'i' vidi, / è tanto, che non basta a dicer 'poco'." E concludere pensando a "l'amor che move il sole e l'altre stelle."

Insomma, un cosplay che eleva facendo trascendere i nostri sensi e i nostri pensieri fino all'alto dei cieli!