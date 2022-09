BlazBlue: il creatore, Toshimichi Mori, ha lasciato Arc System Works, ma lavora a un nuovo gioco

Toshimichi Mori, autore della serie BlazBlue, ha annunciato di aver lasciato Arc System Works, per il quale ha lavorato negli ultimi 20 anni circa. L'autore sta però già lavorando a un nuovo progetto, per ora non annunciato.

Toshimichi Mori ha scritto, tramite Twitter: "Ho qualcosa da comunicare a tutti gli utenti. Io, Toshimichi Mori, ho lasciato Arc System works, la società in cui ho lavorato per molti anni."

"Sono entrato per la prima volta in Arc System Works dopo aver lavorato a Guilty Gear X come dipendente di PicPac, e conservo molte delle esperienze che ho vissuto durante i miei 20 anni di lavoro, sia che si trattasse di lavorare per vari titoli di picchiaduro, sia che si trattasse di sviluppare il mio titolo BlazBlue, o di entrare in contatto con molti dei nostri utenti."

"Non posso che ringraziare lo staff di Arc System Works e gli altri che hanno lavorato con me, così come tutti gli utenti che ci hanno sostenuto. Grazie dal profondo del mio cuore."

"Lascio Arc System Works. Questo potrebbe causare ansia, soprattutto tra i fan della serie BlazBlue. Per questo mi scuso sinceramente."

"Al momento sto pensando di creare e distribuire un gioco per gli utenti in qualche modo, e ho intenzione di concentrare le mie forze su questo progetto. Il vostro sostegno sarà molto apprezzato."

BlazBlue: Cross Tag Battle

Vi ricordiamo che BlazBlue: Crosstag Battle è in arrivo su Xbox e Xbox Game Pass.