Oxenfree è disponibile da oggi su Netflix, download gratis per gli abbonati

Oxenfree è da oggi, 24 settembre 2022, disponibile nel catalogo di Netflix, scaricabile gratis dagli abbonati al servizio su dispositivi iOS e Android, all'interno della libreria di titoli dedicati agli utenti con sottoscrizione.

Uscito nel 2016, Oxenfree è un'avventura dai toni inquietanti, che vede un gruppo di ragazzi avventurarsi su un'isola di notte per un ritrovo di fine anno scolastico.

Quella che sembra una tranquilla gita tra amici, tuttavia, diventa qualcosa di molto più grande e pericoloso, quando i ragazzi cominciano a captare strane trasmissioni radio provenienti da un luogo sconosciuto, aprendo possibili collegamenti verso altre dimensioni.

Il team Night School Studio, composto da vari veterani dell'industria videoludica, è stato acquisito in blocco da Netflix e sta attualmente lavorando proprio a Oxenfree 2, dunque questo rilascio sulla piattaforma può servire anche per mettersi in pari prima dell'uscita del secondo capitolo.

In Oxenfree, i giocatori si calano nei panni di Alex, un'adolescente brillante e ribelle che porta il suo nuovo fratellastro Jonas a una festa su Edwards Island, una vecchia isola militare abbandonata. La notte prende una piega terrificante quando il gruppo di amici apre per sbaglio un portale misterioso legato al passato criptico dell'isola. I giocatori determinano tutti gli aspetti della storia di Alex, mentre esplorano Edwards Island tramite scelte di dialogo cruciali. Ciò che si cela proprio sotto l'incantevole patina dell'Isola di Edwards cambierà per sempre il futuro e il passato.

Potete conoscerlo meglio leggendo la nostra recensione di Oxenfree, nel caso non l'abbiate già giocato in precedenza, mentre il download è disponibile da oggi alle ore 20:30 per iOS e Android. Nel frattempo, vi rimandiamo anche al provato di Oxenfree 2: Lost Signals.