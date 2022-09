Judgment, una mod per PC ripristina il volto originale di Hamura

Una mod per la versione PC di Judgment ripristina il volto originale di Hamura, il personaggio del gioco inizialmente interpretato da Pierre Taki ma poi modificato per via di una faccenda di droga che ha coinvolto l'attore giapponese.

Forse ricorderete la notizia dell'arresto di Pierre Taki e dell'interruzione delle vendite di Judgment in patria, che ha portato invece ad amplificare il successo del titolo targato SEGA fino all'intervento del team di sviluppo, che ha eliminato l'interpretazione di Taki.

I motivi di una reazione così decisa da parte del publisher sono dovuti al fatto che l'attore era stato arrestato per questioni di droga: un reato che in Giappone crea particolare clamore e da cui l'azienda ha voluto prendere il più possibile le distanze.

Judgment, Kyohei Hamura interpretato da Pierre Taki

Con l'approdo di Judgment su PC, ad ogni modo, era solo questione di tempo prima che un modder andasse a recuperare il volto originale di Hamura e lo ripristinasse, insieme naturalmente alla sua voce giapponese nei dialoghi.

Se possedete la versione Steam del gioco e volete provare il brivido di confrontarvi con il "vero" Kyohei Hamura, dunque, non dovete fare altro che installare questa mod. Avete già letto la nostra recensione di Judgment per PC, vero?