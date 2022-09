CD Projekt RED, un video diario per i 20 anni dello studio polacco

CD Projekt RED ha pubblicato un interessante video diario per celebrare i 20 anni dello studio polacco, fondato appunto nel settembre del 2002 con l'obiettivo di sviluppare videogiochi.

Nel filmato torna a mostrarsi Marcin Iwinski, a diversi mesi dal celebre video con le scuse pubbliche per il lancio di Cyberpunk 2077: un momento drammatico che però il team sembra aver superato, grazie anche e soprattutto al lavoro svolto per migliorare l'esperienza delle versioni console.

Cyberpunk 2077 è ovviamente uno dei progetti di cui si parla di più in questo dietro le quinte, ma non mancano numerosi riferimenti alla serie di The Witcher, che ha avuto il merito di portare CD Projekt RED dove si trova adesso.

"Le ultime due decadi sono state piene di avventure e siamo davvero orgogliosi di aver creato videogiochi in grado di coinvolgere utenti da tutto il mondo; per non parlare della nostra straordinaria community, che ci ha accompagnato in ogni passo di questo percorso", si legge nella descrizione del video.