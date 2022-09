Marvel's Armor Wars diventa un film, non è più una serie TV per The Hollywood Reporter

Il progetto Marvel Armor Wars cambia formato. Inizialmente era stato concepito come una serie Disney Plus con protagonista Rhodey (Don Cheadle), ma ora verrà trasformato in un film.

Questo è quanto riporta The Hollywood Reporter: Armor Wars sarà "rielaborato come lungometraggio". Questo dopo che, secondo fonti vicine agli addetti ai lavori, si è capito che il progetto era più adatto a diventare un film per il botteghino. Il progetto è stato confermato come ancora in fase di sviluppo durante la fiera D23 della Disney.

Yassir Lester, precedentemente impegnato come sceneggiatore capo di Armor Wars, rimarrà per scrivere la sceneggiatura del film. Non è ancora stata indicata una data di uscita, né se il film rientrerà nella Fase 5 o nella Fase 6 del Marvel Cinematic Universe. Il personaggio di Cheadle, visto brevemente l'ultima volta in Falcon e The Winter Soldier, tornerà in Secret Invasion del 2023 insieme a Samuel L. Jackson, Olivia Colman ed Emilia Clarke.

Don Cheadle nel ruolo di Rhodey

Si tratta quindi di una "ricalibrazione" del progetto. Ricordiamo poi che Disney è ormai solida distribuire i film sulla piattaforma di streaming Disney+ molto rapidamente dopo l'uscita nelle sale, di conseguenza chi preferisce vederlo a casa senza spendere il prezzo del biglietto non dovrà probabilmente attendere molto.

Si tratta in ogni caso di un film ancora molto lontano. Nel frattempo, possiamo goderci le nuove puntate di She-Hulk.