Apple: dubbi su metaverso e VR da parte di Tim Cook, CEO della compagnia

Nonostante il metaverso sembri essere una sorta di nuovo eldorado per le grandi compagnie tecnologiche, si registra una posizione piuttosto cauta da parte di Tim Cook, il capo di Apple, il quale sembra dubbioso sullo stesso concetto in questione e sull'utilizzo della VR per cose del genere.

"Penso sia sempre importante che le persone capiscano cosa siano le cose", ha spiegato il CEO di Apple alla rivista olandese Bright, "E non sono affatto sicuro che una qualsiasi persona media possa dire cosa sia il metaverso".

Tim Cook, CEO di Apple

In sostanza, per Cook c'è ancora troppa incertezza sul concetto stesso di metaverso, che non ha ancora una forma definitiva ed è dunque anche difficile da comunicare agli utenti.

Al contrario di altri esponenti dell'industria, primo fra tutti Mark Zuckerberg, il capo di Apple sembra dunque frenare sulla questione del metaverso, nonostante la compagnia in questione fosse considerata tra quelle impegnate nella costruzione di qualcosa del genere. Mentre Zuckerberg punta molto su questo concetto ancora piuttosto astratto di uno spazio virtuale che metta in comunicazione utenti in varie maniere, dunque, da parte di Apple c'è ancora una certa incertezza.

Non solo sul metaverso in generale, ma anche sull'utilizzo di alcune tecnologie specifiche che sembrano essere collegate a tale spazio virtuale, come i visori VR, che secondo Cook sono "qualcosa che risulta davvero immedesimante e che può essere usato in maniere valide, ma non credo che le persone ci vogliano passare gran parte del loro tempo". Secondo il capo di Apple, "la realtà virtuale è valida per brevi periodi di tempo, ma non è un modo valido per comunicare bene".

Sembra emergere dunque un notevole scetticismo, da parte di Cook, per quanto riguarda il concetto di metaverso, la sua capacità di affermarsi e il possibile utilizzo di strumenti VR per mettere in comunicazione gli utenti, in attesa di eventuali sviluppi sulla questione. Nel frattempo, Epic Games investe altri 30 milioni di dollari nel metaverso, mentre Meta, Sony, Microsoft e altri cercano regole comuni con lo Standards Forum.