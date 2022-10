Video Game Student Awards 2022, i finalisti annunciati da IIDEA

IIDEA ha annunciato i finalisti dei Video Game Student Awards 2022, "il premio nato con l'obiettivo di valorizzare il lavoro di sperimentazione e creazione di videogiochi da parte degli studenti e delle studentesse, riuniti in team informali o organizzati sotto forma di impresa."

Sappiamo che il mercato italiano dei videogiochi è sempre più solido, ed è dunque importante che ci siano iniziative pensate per puntare i riflettori sui giovani autori di talento, in questo caso studenti e studentesse, che muovono i primi passi nel settore del gaming.

La cerimonia di assegnazione dei premi si svolgerà durante l'evento Press Start, sul palco dell'Auditorium del Museo Nazionale Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano. Tre i riconoscimenti - Fresco Award, Luna Award e Strano Award - ciascuno dei quali si accompagnerà a un premio in denaro di 2.000 euro.

Videogiochi

"Nell'ultimo mese i numerosi prototipi di videogiochi che si sono candidati spontaneamente attraverso una call pubblica sono stati esaminati dai professionisti del settore facenti parte delle diverse giurie", si legge nel comunicato ufficiale.

"Oggi vengono svelati i 3 finalisti selezionati per ciascuna categoria. La giuria del Fresco Award, composta da David Gallo (One O One Games), Fabio Pochet (Ubisoft Milan), Fabio Respighi (Nacon Studio Milan), Alessandro Cetrulo (Milestone) e Ascari ha selezionato come finalisti di questa categoria 11 Years Ago di Red32, Dino Path Trail di Void Pointer e Unearthed di RED Team."

"Il Fresco Award premierà il videogioco che spicca per stile artistico, meccaniche di gioco, controlli o qualsiasi elemento che lo differenzi dai generi o videogiochi mainstream."

"Per il Luna Award si contenderanno il riconoscimento 11 Years Ago di Red32, Dino Path Trail di Void Pointer e Memories Remain di Botte Piccola. La giuria, che ha selezionato i finalisti in questa categoria, è composta da Valerio Di Donato (34BigThings), Marco Ponte (Nacon Studio Milan), Michele Caletti (Milestone), Riccardo Stucchi (Ubisoft Milan) e Samuele Perseo (Reply Game Studios)."

"Il Luna Award sarà assegnato al titolo che ha le basi più solide per diventare un potenziale successo commerciale."

"La giuria dello Strano Award, composta da Selvaggia Salvati (Ubisoft Milan), Andrea Basilio (Milestone), Giuseppe Enrico Franchi (34BigThings), Katrin Ann Orbeta (Mash & Co.) e Luigi Di Guida (dpstudios), ha selezionato come finalisti in questa cateogria: Dirty Paws di SpaceDuck Studio, Keybound di Keyboiz e Kill PID di Dead Code Games."

"Lo Strano Award vedrà primeggiare il videogioco che propone qualcosa di totalmente diverso dagli standard classici o un'idea particolarmente folle."

Il programma completo dell'evento Press Start è disponibile a questo link.