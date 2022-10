MediaWorld Sottocosto: sconti su Nintendo Switch e Xbox Series S con la promozione

MediaWorld ha lanciato una nuova promozione Sottocosto, che propone una grande quantità di prodotti compresi sconti su Nintendo Switch e Xbox Series S, oltre a vari altri elementi di elettronica e videogiochi interessanti.

La promozione MediaWorld Sottocosto è valida da oggi fino al 10 ottobre e consente di acquistare una grande quantità di prodotti di elettronica a prezzi alquanto bassi rispetto allo standard, acquistabili anche a rate a tasso zero, con tutte le offerte visibili a questo indirizzo.

Xbox Series S

Per quanto ci riguarda, risulta particolarmente interessante la presenza di Nintendo Switch a 269,99 euro a questo indirizzo, sebbene si tratti del modello standard e dunque non OLED, ma anche Xbox Series S a questo indirizzo a 259,99 euro.

Sempre in ambito gaming, segnaliamo la presenza del volante da corsa Logitech G29 Driving Force Racing a 249 euro, del monitor da 27 pollici MSI Opti G27C5 a 199 euro e delle cuffie gaming Corsair HS70 a 59,99 euro.

Spaziando in altri settori, segnaliamo la presenza di Apple iPhone 13 a 779 euro a questo indirizzo, oltre a Samsung Galaxy S22 Ultra a 979 euro disponibile a questa pagina, oltre a un interessante Apple Watch SE a 249,99 euro e Samsung Galaxy S22 da 256 GB a 699 euro, sempre per quanto riguarda il settore smartphone e simili.

Molto interessante anche l'LG OLED A26 da 55 pollici a 999 euro, mentre, in ambito informatica, troviamo il MacBook Air 13 pollici M1 da 256 GB a 999 euro, HP 15S-FQ5015NL con Intel Core i5 e Iris Xe a 579 euro e anche Apple iPad da 10,2 pollici a 329 euro.

