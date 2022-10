Lo youtuber Dream di Minecraft svela per la prima volta il volto: video già da record

Lo youtuber Dream è ormai una leggenda nella community di Minecraft, nonostante si sia scoperto di recente che il suo celebre record in speedrun era in verità falsato da un cheat (o forse proprio anche grazie a tale rivelazione), ma il suo volto è stato svelato soltanto in queste ore.

Sembra una cosa da nulla, ma - per chi non lo conoscesse - Dream non si è mai mostrato prima, apparendo sempre con una sorta di maschera-smile sul volto che riprende il disegno utilizzato come avatar.

Tanto per dare un'idea dell'impatto che questa "presentazione" speciale ha avuto, basti vedere il fatto che il video, caricato ieri, ha già totalizzato quasi 16 milioni di visualizzazioni.

D'altronde, si tratta di uno youtuber in grado di contare su 30 milioni di iscritti al proprio canale, dunque i numeri impressionanti sono praticamente una norma, per quanto lo riguarda. Dream è un ragazzo di 23 anni chiamato Clay. Addirittura la presentazione della sua faccia è stata diffusa in precedenza a pochi noti in modo da poter registrare anche dei video "reaction", ma tenuta segreta fino all'"evento" di ieri, secondo le regole della celebrità su internet nel 2022.

Non sappiamo bene perché Dream abbia deciso di svelarsi ora, al di là del fatto di essersi annoiato dell'anonimato, ma questo probabilmente significherà una variazione nel suo modo di comparire in video, in attesa di capire che possano esserci ripercussioni sulla sua fama. Ricordiamo che Dream a maggio del 2021 aveva ammesso di aver usato cheat per il suo record mondiale di speedrun, ma curiosamente questa faccenda non ha fatto altro che incrementare il suo successo.