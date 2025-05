Syberia Remastered è stato annunciato per PC, PS5 e Xbox Series X|S da Microids: si tratta dell'edizione rimasterizzata della celebre avventura firmata dal compianto Benoit Sokal, dotata dunque di una grafica rivisitata e di diverse novità anche sotto il profilo del gameplay.

In arrivo nel corso del 2025, Syberia Remastered punta a offrire un'esperienza rinnovata sul piano visivo, con ambientazioni ricreate in 3D e personaggi ridisegnati che tuttavia non si discosteranno dalla visione artistica di Sokal.

La protagonista dell'avventura è Kate Walker, un'avvocatessa di New York che viene inviata nel remoto villaggio alpino di Valadilene per concludere la vendita di una fabbrica di automi, ma si ritrova coinvolta in uno straordinario viaggio attraverso l'Europa orientale, determinata a scoprire alcuni oscuri segreti.

Accompagnata da Oscar, un automa dotato di un carattere unico, Kate segue le tracce di Hans Voralberg, un inventore geniale ossessionato dall'idea di trovare gli ultimi mammut viventi sull'isola leggendaria di Syberia.