Syberia: annunciata la serie animata da Microids e What The Prod

Microids e lo studio di produzione What The Prod hanno unito le forze per realizzare una serie animata di Syberia, la celebre serie di avventure grafiche realizzate da Benoît Sokal.

What The Prod ha acquisito infatti i diritti per realizzare un adattamento delle avventure di Kate Walker. Si tratta di una compagnia di produzione attualmente al lavoro anche sul documentario biografico "The Magnificent Life of Marcel Pagnol".

Per il momento i dettagli scarseggiano, con Microids che promette che lavorerà a stretto contatto con What The Prod per assicurare che la serie animata di Syberia "incontri le legittime aspettative dei fan e gli appassionati di show animati per giovani adulti (come Arkane)", con maggiori informazioni su trama, doppiatori e data di uscita verranno svelati a "breve".

"È un vero piacere vedere Syberia prendere vita in un formato animato. Siamo lieti di collaborare con What The Prod per offrire ai fan di Syberia una fantastica esperienza visiva, catturando alla perfezione l'anima di questo iconico franchise. Questa serie sarà una nuova opportunità per i giocatori e per i nuovi spettatori di scoprire o riscoprire l'affascinante mondo di Syberia", ha commentato Elliot Grassiano, fondatore e COO di Microids.

"20 anni dopo l'uscita del primo episodio di Syberia, la nostra ambizione è quella di creare una serie animata ispirata all'incredibile universo del gioco, parlando ai fan così come ai nuovi arrivati grazie a uno stile di scrittura moderno che renda omaggio a questi migliori personaggi distopici e capolavori ucronici. La direzione artistica, il tipo e la qualità dell'animazione garantiranno un'esperienza strabiliante a metà tra realtà e fantasia", dichiara Ashargin Poiré, fondatore e presidente di What The Prod.

"Mio marito sarebbe stato onorato di assistere allo sviluppo del suo lavoro come serie animata. Con Syberia, ha creato un mondo magico e fuori dal tempo e sono felice che raggiungerà un nuovo pubblico con questo nuovo adattamento", ha detto Martine Sokal, moglie dell'autore della serie Syberia, Benoît Sokalt, che purtroppo ci ha lasciato il 28 maggio 2021.