Starfield: data di uscita del controller Xbox e headset a tema suggerita da billbil-kun

Manca ancora l'ufficialità da parte di Microsoft, ma ormai appare chiaro che il controller Xbox e l'headset a tema Starfield siano uno dei segreti peggio mantenuti negli ultimi anni, considerando le numerose immagini e informazioni trapelate negli ultimi giorni. Ora è arrivata anche una potenziale data di uscita, svelata dal noto leaker billbil-kun: l'11 giugno 2023.

Se confermato, significa che entrambe le periferiche saranno svelate all'Xbox Games Showcase in programma lo stesso giorno e rese disponibili all'acquisto tramite i canali di vendita subito dopo, a praticamente tre mesi dal lancio nei negozi di Starfield, fissato per il 6 settembre 2023.

Chiaramente si tratta di un'indiscrezione e come tale va presa con le pinze in attesa di comunicazioni ufficiali, per quanto nel tempo billbil-kun si è dimostrato una fonte di informazioni affidabile che raramente sbaglia.

In precedenza abbiamo già visto il design del controller e l'headset a tema Starfield, caratterizzati da una colorazione bianca ed eleganti rifiniture, nere, grigie e rosse in stile tecnologico-fantascentifico, che a vedere i commenti sembrano aver già conquistato molti giocatori.

billbil-kun nei giorni scorsi ha svelato anche i prezzi. Il controller Xbox dovrebbe costare 74,99 euro, mentre l'headset 124,99 euro. Che ne pensate, li acquisterete se design e prezzi venissero confermati?