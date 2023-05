Starfield: controller Xbox Series X|S ed headset a tema svelati da un noto leaker

Ricordate il presunto controller per Xbox Series X|S a tema Starfield apparso in alcune foto dalla Cina? Ebbene oggi billbil-kun, noto insider che non sbaglia quasi mai un colpo, afferma che potrebbe trattarsi proprio del pad ufficiale in edizione limitata del nuovo gioco Bethesda, con nome in codice "Odgen".

Non solo, stando alle informazioni della gola profonda, è in arrivo anche un headset a tema Starfield chiamato "Orren", ed entrambi i prodotti verranno annunciati ufficialmente da Microsoft il prossimo 11 giugno, ovvero durante l'Xbox Games Showcase + Starfield Direct in programma durante lo stesso giorno.

Il controller Xbox "Ogden" pare sarà disponibile nei negozi al prezzo di 74,99 euro per il mercato nostrano, mentre l'headset sarà acquistabile per 124,99 euro. Purtroppo al momento non ci sono immagini delle cuffie, mentre come accennato in precedenza il design del controller potrebbe essere quello del prototipo apparso in rete a inizio aprile.

Come possiamo vedere nel tweet condiviso da Idle Sloth, il pad potrebbe presentare uno sfondo bianco nella parte frontale, con una serie di particolari stampati intorno ai pulsanti e gli stick analogici che fanno sembrare il tutto il pannello di controllo di un'astronave, mentre sul tasto Xbox sono presenti i colori della Constellation, una delle fazioni di Starfield. Precisiamo tuttavia che non c'è la certezza assoluta che sia proprio questo il design e anche billbil-kun al momento appare sicuro solo dei dettagli su prezzi e data del reveal.

Che ne pensate, qualora venisse confermato, acquisterete questo controller ufficiale di Starfield? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.