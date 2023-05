Offerte Amazon: Cyberpunk 2077 per PlayStation e Xbox in sconto per la Gaming Week

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Cyberpunk 2077 per PS4/PS5 o Xbox. Lo sconto segnalato è di 10.07€, ovvero del 33%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato per questo prodotto è 29.99€. Il prezzo attuale non è il migliore di sempre per la piattaforma, ma la differenza è di solo un euro. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Ricordate che i dischi per PS4 permettono di giocare alla versione PS5 tramite un aggiornamento gratuito: lo stesso avviene con i dischi Xbox One che permettono di giocare alla versione Xbox Series X.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Ci sono voluti tanti anni e abbiamo dovuto subire troppi rinvii, ma sul volgere di questo strano 2020, possiamo finalmente giocare la più grande opera del team polacco: Cyberpunk 2077. Un'opera mastodontica che stupisce e sbalordisce il giocatore che avrà voglia di investire decine, e forse addirittura centinaia di ore, tra i vicoli di una Night City che riesce a portare su schermo il più bel sogno bagnato di qualsiasi amante della fantascienza sporca e del cyberpunk. Siamo davanti a un gioco di ruolo complesso, stratificato, denso, popolato da storie profonde e coinvolgenti, ma capace di divertire anche nei termini ludici più basilari quali possono essere le sparatorie e l'azione stealth. È indubbio che ci siano delle sbavature qui e là ed è assai probabile che il team di sviluppo avesse bisogno di qualche altro mese per consegnare un prodotto davvero rifinito e pulito ma ciò che conta è che Cyberpunk 2077 è in grado di rappresentare davvero l'ingresso nella next-gen e sarà destinato a farci compagnia negli anni a venire."