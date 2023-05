Disgaea 7: Vows of the Virtueless, annunciata la data di uscita per PS5, PS4, Switch e PC

NIS America ha annunciato la data di uscita di Disgaea 7: Vows of the Virtueless, il nuovo gioco della serie JRPG strategica di Nippon Ichi Software. Sarà disponibile in Europa a partire dal 6 ottobre 2023, mentre in Nord America arriverà il 3 ottobre e in Oceania il 13 ottobre. L'annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer incentrato sulla storia e i personaggi, che potrete visualizzare nel player sottostante.

Il publisher ha inoltre svelato che il prossimo 7 giugno alle ore 22:00 italiane si svolgerà un AMA con Shunsuke Minowa, il director di Disgaea 7: Vows of the Virtueless. Si svolgerà su Reddit a questo indirizzo, dunque se siete interessati fissatevi la data sul calendario e preparate le vostre domande. Nel frattempo però vi suggeriamo di leggere la nostra intervista a Minowa che abbiamo pubblicato proprio pochi minuti fa.

Come i precedenti capitoli della serie, anche Disgaea 7 mescolerà strategia e gioco di ruolo. La storia si svolgerà nell'Himoto Netherworld, ispirato al folklore giapponese, e avrà come protagonisti il samurai errante Fuji e la ragazza otaku Piririka.

Non mancano delle novità per quanto riguarda il gameplay, come ad esempio il sistema Dodeka MAX, che fa ingigantire i personaggi, fino a spingerli fuori dalla mappa, e gli permette di sferrare attacchi potentissimi. Altra novità sarà il sistema di reincarnazione degli oggetti, che consentirà di evolverli in diversi modi. Ad esempio si potranno creare delle armi edibili, per ottenere effetti curativi o potenziamenti vari.