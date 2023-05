Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, parlano gli sviluppatori: ecco chi sono

Gli sviluppatori di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hanno pubblicato un post per rivelare alcuni importanti dettagli sul remake, e un portavoce Konami ha rivelato chi sono: a quanto pare il team è formato da studi interni dell'azienda giapponese in collaborazione con Virtuos.

"Attualmente il team di sviluppo sta lavorando per fare in modo che i fan possano fruire dell'esperienza di Metal Gear Solid sulle piattaforme di ultima generazione", si legge nel messaggio, pubblicato contestualmente alla presentazione del trailer di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater durante il PlayStation Showcase.

"Stiamo realizzando un remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, uno degli episodi più amati del franchise, in cui vengono raccontate le origini di Snake, nella forma di Metal Gear Solid Delta: Snake Eater", continua il post degli sviluppatori.

"Ci stiamo impegnando affinché il gioco riprenda in maniera fedele la storia e il game design originali, migliorando al contempo il gameplay anche tramite l'introduzione di una grafica spettacolare e di un'esperienza utente fluida."

"Contemporaneamente pubblicheremo la Metal Gear Solid: Master Collection, la raccolta più completa finora per celebrare il trentacinquesimo anniversario della serie, che consentirà agli utenti di giocare con i vari episodi come se fossero stati pensati per le piattaforme di ultima generazione."