Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 annunciata: raccoglie i remaster dei primi tre capitoli

Oltre al remake del terzo capitolo, Konami ha annunciato anche Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1, ovvero una raccolta di remaster dei "primi" tre capitoli della serie, anche se non include quello che in effetti sarebbe il primo Metal Gear.

Viene dunque confermata la voce che riportava dell'esistenza di questa raccolta nei giorni scorsi: al termine del trailer di presentazione di Metal Gear Solid 3: Snake Eater, è comparsa la conferma di questa nuova raccolta. Anche su questa non ci sono stati molti dettagli, sebbene i giochi siano ben noti.

Dovrebbe trattarsi dei remaster di Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of the Patriots e Metal Gear Solid 3: Snake Eater, ma in questo caso sarebbe una riproposizione più diretta dei giochi originali, con qualche aggiustamento tecnico per apparire al meglio sulle piattaforme moderne.

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.1 arriverà nell'autunno del 2023 su PS5, in attesa di ulteriori dettagli.