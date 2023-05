Granblue Fantasy Relink: periodo di uscita svelato con un trailer al PlayStation Showcase 2023

Al PlayStation Showcase di maggio 2023 è stato mostrato un nuovo trailer di Granblue Fantasy Relink in arrivo in inverno 2023 su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Il nuovo trailer del gioco di ruolo ci mostra un po' di gameplay di Granblue Fantasy Relink. I fan hanno atteso a lungo l'arrivo del gioco e ora pare che sia quasi arrivato il momento. Qui sotto potete vedere il trailer.

Nel nostro articolo vi abbiamo spiegato che "In definitiva, quel che è stato mostrato di Granblue Fantasy: Relink ci ha fatto gola, ma il gioco di Cygames dovrà superare parecchie sfide, soprattutto se consideriamo il lunghissimo sviluppo. Sarà tecnicamente all'altezza delle ultime uscite, perlomeno su PlayStation 5 e PC? Avrà una storia degna di questo nome? La modalità multigiocatore sarà divertente e interessante, o solo un contentino secondario per chi apprezza questo tipo di contenuti extra? E infine: riuscirà a conquistare anche chi di Granblue Fantasy non ha mai sentito parlare prima? Lo scopriremo... beh, prima o poi. E forse, questa volta, più prima che poi."