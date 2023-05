The Plucky Squire: un nuovo trailer dal PlayStation Showcase per il fiabesco action adventure

The Plucky Squire è tornato a mostrarsi durante il PlayStation Showcase di Sony, con un nuovo colorato trailer con gameplay, confermando tra l'altro il lancio nel corso del 2023 su PS5, oltre che su PC, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Nel video presentato oggi possiamo vedere delle nuove sequenze di gameplay, con il protagonista Jot che si muove tra un libro illustrato e l'altro affrontando vari nemici e sfide differenti, con il gameplay che cambia di volta in volta in base all'occasione, passando da ambientazioni 2D a quelle 3D.

"The Plucky Squire segue le magiche avventure di Jot e dei suoi amici, personaggi dei libri di fiabe che scoprono un mondo tridimensionale al di fuori delle pagine del loro libro. Quando il malvagio Humgrump si rende conto di essere il cattivo del libro - destinato a perdere la sua battaglia contro le forze del bene per l'eternità - caccia l'eroico Jot dalle sue pagine e cambia la storia per sempre", recita la descrizione ufficiale.

"Salta tra mondi 2D e 3D in questa affascinante avventura d'azione: risolvi enigmi, pugilato tassi, vola con un jetpack e divertiti con molte altre deliziose e sorprendenti mini sfide mentre diventi l'eroe di un libro di fiabe vivente."