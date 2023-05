Resident Evil 4, la modalità VR mostrata al PlayStation Showcase

Nel corso del Playstation Showcase c'è stato spazio anche per Resident Evil 4. Più precisamente per un filmato della modalità VR, che sarà disponibile per i possessori del visore Playstation VR2.

Il video ha mostrato alcune sequenze di gioco in prima persona. Compresi alcuni combattimenti, che sembrano davvero coinvolgenti giocati con il visore. Per il resto si è trattato di un video molto breve, che non ha fornito date d'uscita per questa attesissima modalità.

Il PlayStation Showcase è l'evento di presentazione delle novità di Sony per PS5. Durante la serata sono stati mostrati i giochi in uscita nei prossimi mesi e nei prossimi anni, che caratterizzeranno la lineup di esclusive della console di ultima generazione.

Ormai erano quasi due anni che Sony non teneva un evento generale di questo calibro, che apre la stagione estiva delle grandi presentazioni videoludiche. La speranza è che non ne passino altri due per avere il prossimo.