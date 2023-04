Starfield, controller Xbox Series X|S a tema spunta dalla Cina: ufficiale o custom?

Dalla Cina sono emerse le immagini di quello che sembra essere un controller Xbox Series X|S a tema Starfield, ma le voci al riguardo sono discordanti perché alcuni sostengono sia una elaborazione custom da parte di terze parti e altri riferiscono che possa essere ufficiale.

Per il momento, non essendoci assolutamente informazioni precise, propendiamo per la creazione artigianale da parte di qualche specialista nella personalizzazione di console e periferiche, ma quel che è certo è che si tratta di un oggetto davvero ben fatto, come potete vedere nelle immagini qui sotto.



Il controller ha lo sfondo bianco ma una notevole quantità di particolari stampati intorno a tasti e stick analogici, che richiamano l'interfaccia e il design tecnologico generale di Starfield. I colori di Constellation si notano intorno al tasto Xbox centrale, mentre il retro stacca con la parte davanti presentandosi con un colore rosso dominante e le impugnature grigie.

Da notare anche il messaggio nascosto all'interno dello sportellino dell'alloggiamento dedicato alle pile, a completare un'opera veramente di notevole gusto, anche rispetto ai controller ufficiali visti finora da parte di Microsoft. Nel frattempo, abbiamo la data ufficiale degli eventi di presentazione Xbox Games Showcase e Starfield Direct, mentre di recente è emerso che il gioco non avrà scene di sesso.