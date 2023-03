Starfield non avrà scene di sesso

In Starfield non si farà sesso, anche se teoricamente nello spazio nessuno potrebbe sentirci urlare, per citare il buon Alien. A differenza di altri giochi di ruolo d'azione di ultima generazione, come Cyberpunk 2077, qui pare che non ci saranno scambi sessuali tra i personaggi, per la gioia di alcuni e lo scorno di altri.

La mancanza di sesso in Starfield è emersa dalla classificazione australiana del gioco ed è sicuramente l'elemento che sta facendo più discutere, molto più dell'uso di droghe, indicato come elevato. In fondo siamo abbastanza abituati a personaggi che si potenziano usando sostanze stupefacenti.

La tabella pubblicata dall'ente di classificazione australiano riporta che l'impatto della presenza di sesso sarà praticamente nullo. Il che significa che non ci saranno scene esplicite. Anche l'impatto della nudità sarà scarso, ma comunque qualcosa sarà presente. Quindi droghe tante, criminalità a iosa ma niente amore fisico.

La tabella sui contenuti di Starfield, secondo l'ente di classificazione australiano

In verità Bethesda è sempre stata molto morigerata nei suoi giochi. Anche quelli in cui teoricamente i personaggi hanno rapporti, questi vengono sempre sfumati in qualche modo e l'atto non viene mai rappresentato. Molti però speravano che il trend cambiasse con i nuovi titoli, per avere un maggiore realismo anche da questo punto di vista, così da renderli in qualche modo più adulti.

E voi? Cosa ne pensate della mancanza di sesso in Starfield?

Mentre riflettete, ricordate che l'11 giugno 2023 Starfield sarà nuovamente presentato con un evento dedicato, mentre il 6 settembre 2023 potremo finalmente giocarci.