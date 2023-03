Resident Evil 4: Separate Ways potrebbe arrivare come DLC a pagamento secondo un'indiscrezione

Separate Ways potrebbe arrivare come DLC a pagamento in futuro. La storia secondaria di Resident Evil 4 non sarebbe quindi stata cancellata, ma sarebbe diventata più ambiziosa, tanto da non essere inclusa gratuitamente nel gioco, almeno stando a un'indiscrezione.

Il remake di Resident Evil 4 è in arrivo e, nonostante l'ottima realizzazione e nonostante le future aggiunte gratuite , The Mercenaries e la modalità PlayStation VR2, avrà una grossa mancanza: Separate Ways (leggete la nostra recensione per saperne di più).

Separate Ways ha come protagonista Ada Wong e consente di rigiocare il titolo accedendo ad aree differenti e con un gameplay diverso. Stando all'insider Dusk Golem, che più volte ha dimostrato di conoscere le cose di Capcom, diventerà un DLC separato con un'esperienza ampliata rispetto all'originale, che probabilmente sarà lanciato nel corso dell'anno (o all'inizio dell'anno prossimo).

Considerate che Capcom non ha né annunciato, né confermato il DLC, quindi per ora si tratta ancora di una pura indiscrezione. Sicuramente, se il gioco avrà successo, è possibile l'arrivo di qualche aggiunta. In questo senso ripristinare Separate Ways sarebbe una scelta quasi naturale per Capcom.

Per il resto vi ricordiamo che il remake di Resident Evil 4 uscirà il 24 marzo 2023 su PC, PS5, PS4 e Xbox Series X e S.