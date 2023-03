Counter-Strike 2: Valve ha registrato il marchio

Il 14 marzo 2023 Valve Corporation ha registrato all'ufficio brevetti USA, l'USPTO, il marchio Counter-Strike 2. Più precisamente ha registrato "CS2", ma i dubbi che si riferisca alla serie Counter-Stirke sono decisamente pochi.

Oltre all'acronimo, chiarissimo di suo, la registrazione contiene anche dei riferimenti inequivocabili. In particolare gli altri marchi collegati al nuovo, dove appaiono due numeri seriali, uno appartenente a Counter-Strike e uno a Counter-Strike: Global Offensive.

La registrazione di CS2

Come potete vedere dalla registrazione, non ci sono dettagli sul prodotto. Ma a questo punto non è difficile unire i punti per capire che qualcosa in pentola stia bollendo davvero. Molti ritengono che si tratti dell'attesissimo aggiornamento al Source 2, il nuovo engine di Valve, di Counter-Strike: Global Offensive, visto che lanciare un gioco nuovo vero e proprio non avrebbe molto senso, considerando che attualmente CS:GO è in assoluto il titolo più giocato su Steam, che produce ricavi faraonici tutti gli anni. Comunque sia non si può mai dire, visto che semplicemente Counter-Strike 2 potrebbe sovrapporsi a CS:GO per sostituirlo completamente.

Valve negli scorsi giorni ha operato delle modifiche agli archivi del gioco su Steam, che hanno subito fatto pensare all'arrivo di qualcosa di grosso. Sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane o mesi.