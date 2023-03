Counter-Strike: Global Offensive 2 esiste davvero? Beta imminente, dicono alcuni tester

Counter-Strike: Global Offensive 2 a quanto pare esiste davvero e una beta del gioco sarebbe imminente, in arrivo già questo mese, stando a quanto riferito da alcuni tester third party che si occupano del controllo qualità del nuovo sparatutto sviluppato da Valve.

Come ricorderete, Counter-Strike: Global Offensive 2 è stato rivelato da un leak di NVIDIA alcuni giorni fa, e in attesa di capire quanto ci fosse di attendibile in quelle informazioni si sono fatte avanti delle persone che sostengono di star lavorando alla QA del sequel.

Le fonti, che hanno chiaramente chiesto di restare anonime, riferiscono che lo sviluppo di Counter-Strike: Global Offensive 2 va avanti ormai da un po' di tempo e che la produzione è a buon punto, come confermerebbe l'intenzione di lanciare una beta durante questo mese, entro e non oltre il 1 aprile.

Stando a queste informazioni, il progetto sarebbe una priorità per Valve, che avrebbe convogliato sul sequel la maggior parte delle risorse: ciò spiegherebbe anche come mai l'attuale GS:GO sia stato poco supportato ultimamente.

"L'obiettivo primario è di procedere al lancio e poi rifinire l'esperienza, risolvere eventuali bug e offrire il livello di qualità che i fan si aspettano dalla serie", avrebbero dichiarato i tester, aggiungendo che Counter-Strike: Global Offensive 2 utilizzerà il motore Source 2.

Tale scelta porrà dei chiari limiti rispetto alle prestazioni sulle configurazioni di fascia bassa, mentre l'impianto online potrà contare su server a 128 tick come quelli di Valorant già al debutto della beta, nonché un matchmaking migliorato.