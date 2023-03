Farmside, la recensione di una nuova simulazione di villico su Apple Arcade

Stranamente, molte caratteristiche tipiche del free-to-play restano comunque visibili, segno forse di un progetto nato con altri intenti e approdato solo più tardi nel contesto su abbonamento: ci sono infatti barre di attesa e bonus per ridurle, ma il tutto è scollegato dalla spesa di denaro reale e cadenzato, perciò, in maniera più umana e molto meno fastidiosa, con pause forzate decisamente più brevi e digeribili. Tra le tante soluzioni miste che stiamo vedendo in questi anni sul tema dell'agricoltura, questa è forse una delle più semplicistiche, ma proprio per questo può trovare spazio come semplice passatempo leggero, prendendo proprio il posto del vecchio FarmVille per gli abbonati a Apple Arcade.

Da anni e anni va avanti, in ambito videoludico, una certa fascinazione nei confronti dell'agricoltura, che si è espressa attraverso varie soluzioni di notevole successo. Una delle più "epocali", nel senso dell'importanza ricoperta nell'ambito dell'intrattenimento e addirittura della cultura popolare, è sicuramente rappresentata da FarmVille, il cui successo si è intrecciato anche con l'ascesa dei social network, amplificandone la risonanza. Proprio a una sorta di suo discendente evoluto guardiamo in questa recensione di Farmside , che punta a proporre un'alternativa ibrida tra micro-gestione delle colture e costruzione della fattoria in un contesto totalmente libero da microtransazioni, e non è cosa da poco.

Fuga in campagna

La struttura di Farmside è quella classica del genere

La storia è appena accennata, ma mette precisamente in chiaro lo spirito su cui si fonda Farmside, che è poi quello tipico di questo genere di giochi: la fuga dalla grigia realtà urbana, alla ricerca di pace e serenità nella campagna, a contatto con la natura. Il principio è banale ma sempre valido, essendo in qualche modo radicato nell'animo umano, nonostante la visione bucolica non sia necessariamente realistica. D'altra parte, abbiamo a che fare con una rappresentazione stilizzata al massimo, dunque non c'è da andare tanto per il sottile: tra escapismo in stile Animal Crossing, atmosfere da Harvest Moon e progressione serrata in linea con il già citato FarmVille, il gioco di The Label non brilla per originalità ma riesce comunque a risultare piacevole e ben costruito, giocando sul sicuro. Nei panni di un fresco ereditiere di una vecchia fattoria di famiglia, ci troviamo a dover rimettere in sesto campi e strutture e rilanciare l'attività agricola.

Attraverso una semplice ma completa interfaccia tattile possiamo gestire lo spazio a disposizione in varie maniere: disporre vari tipi di colture, pensare all'irrigazione e alla raccolta, costruire strutture per trasformare materie prime in vari prodotti e diversificare la produzione dedicando spazi a varie attività tra allevamento e coltivazione. Oltre alla gestione diretta dei campi, Farmside richiede anche di gestire gli spazi e costruire ulteriori strutture nel progressivo ampliamento dei terreni, che si sbloccano con l'avanzare del livello d'esperienza e consentono di intensificare e variare maggiormente la produzione. Nelle varie attività rientrano anche elementi tipici dei sandbox gestionali, con raccolta e trasformazione di materie prime che ricorda un po' il crafting più basilare. La cosa funziona bene per aumentare le variabili in gioco e rendere un po' più profonda la simulazione, ma la sua struttura resta comunque, in gran parte, aderente ai canoni dei giochi mobile.