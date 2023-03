Microsoft Edge, Video Super Resolution sia su NVIDIA che AMD ma non funziona su Netflix

Microsoft ha annunciato che il browser Edge supporta la Video Super Resolution allo stesso modo sia su NVIDIA RTX che AMD RX, ma attenzione: la tecnologia di upscaling basata sull'intelligenza artificiale non funziona su Netflix e altre piattaforme streaming, come precedentemente ipotizzato.

Introdotta sulle GPU NVIDIA RTX con i driver Game Ready 531.18, la Video Super Resolution agisce sui video con risoluzione inferiore a 720p ma superiore a 192p, a patto che non siano protetti da un DRM: proprio per questo motivo l'upscaling non funziona su Netflix e altre piattaforme streaming.

La VSR da un lato aumenta la risoluzione dei filmati, dall'altro rimuove gli artefatti da compressione e migliora la nitidezza dei testi. Parliamo tuttavia di una funzionalità che al momento risulta accessibile solo dal 50% degli utenti di Edge, mentre diventerà disponibile per tutti gli altri più avanti.

Come attivare la Video Super Resolution su Edge? Se rientrate nella platea delle persone che possono accedere a questa tecnologia, vi basterà digitare nella barra degli indirizzi di Edge edge://flags/#edge-video-super-resolution, quindi attivare manualmente la feature.

Un'ulteriore condizione necessaria al funzionamento della VSR è che il dispositivo sia collegato alla corrente elettrica e non funzioni dunque utilizzando la batteria, ma Microsoft sta già lavorando per aumentare la compatibilità e il supporto di questa funzionalità su nuove GPU e sistemi ibridi.